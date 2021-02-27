Поліція не зафіксувала порушень на акції «Справедливість Стерненку — справедливість усім!»
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Нацполіції Києва.
Зазначається, що сьогодні, відповідно до поданих заявок, біля Офісу Президента на вулиці Банковій відбулася акція. У подальшому учасники у супроводі поліцейських перейшли до Офісу генерального прокурора. Охорону публічної безпеки та порядок забезпечували співробітники поліції, зокрема поліції діалогу, Національної гвардії та Державної служби з надзвичайних ситуацій. Завдяки злагодженим діям правопорушень під час цих заходів не зафіксовано.
Як повідомляв Укрінформ, акція «Справедливість Стерненку — справедливість усім!» розпочалася на вул. Банковій у Києві близько 12.30. Пізніше її учасники перемістилися до ОГПУ.
Це вже друга аналогічна акція. Перша відбулася в багатьох містах України 23 лютого, коли Приморський районний суд Одеси визнав Стерненка винним у викраденні людини за попередньою змовою групи осіб, а також у незаконному зберіганні зброї і засудив до 7 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. До оскарження вироку йому обрали запобіжний захід тримання під вартою.