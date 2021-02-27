Поліція не зафіксувала порушень на акції «Справедливість Стерненку — справедливість усім!»

Столична поліція не зафіксувала порушень під час акції на підтримку Стерненка.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Нацполіції Києва.

Зазначається, що сьогодні, відповідно до поданих заявок, біля Офісу Президента на вулиці Банковій відбулася акція. У подальшому учасники у супроводі поліцейських перейшли до Офісу генерального прокурора. Охорону публічної безпеки та порядок забезпечували співробітники поліції, зокрема поліції діалогу, Національної гвардії та Державної служби з надзвичайних ситуацій. Завдяки злагодженим діям правопорушень під час цих заходів не зафіксовано.

Як повідомляв Укрінформ, акція «Справедливість Стерненку — справедливість усім!» розпочалася на вул. Банковій у Києві близько 12.30. Пізніше її учасники перемістилися до ОГПУ.

Це вже друга аналогічна акція. Перша відбулася в багатьох містах України 23 лютого, коли Приморський районний суд Одеси визнав Стерненка винним у викраденні людини за попередньою змовою групи осіб, а також у незаконному зберіганні зброї і засудив до 7 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. До оскарження вироку йому обрали запобіжний захід тримання під вартою.