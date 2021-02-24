У Києві шукають вибухівку у 10 ТРЦ і одному готелі

У столиці правоохооронці проводять перевірку інформації про мінування 10 торгових центрів і одного готелю.

Цю інформацію Укрінформу підтвердили у пресслужбі столичної поліції.

«Є така інформація. Профільні служби займаються перевіркою», - повідомили у пресслужбі.

За даними ЗМІ, йдеться про повідомлення про мінування ТРЦ «Лавина молл», «Дрімтаун», «Артмолл», «Атмосфера», «Караван», «Блокбастер», «Магеллан», «Плаза», «Глобус», «Гуллівер» і готель «Інтерконтиненталь».

Як повідомлялося, 2 лютого у Києві правоохоронці затримали правопорушника, який неодноразово повідомляв про «мінування» станцій столичної підземки та ТРЦ.