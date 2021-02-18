У Києві «замінували» метро Палац спорту і Майдан Незалежності - станції закрили
Укрінформ
Станції «Палац спорту» і «Майдан Незалежності», а також пересадочні вузли зачинено на вхід та вихід.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київський метрополітен.
«Станції «Палац спорту» і «Майдан Незалежності», а також пересадочні вузли зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування!» - йдеться у повідомленні.
Інформація про відкриття станцій буде опублікована одразу після завершення перевірки.
Як повідомляв Укрінформ, столична поліція затримала громадянина, який неправдиво повідомив про мінування залізничного вокзалу.