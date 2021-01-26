У столиці затримали «мінера» Центрального вокзалу

Столична поліція затримала громадянина, який неправдиво повідомив про мінування залізничного вокзалу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Уточнюється, що у вівторок о 16:20 до столичної поліції надійшла інформація про замінування Центрального залізничного вокзалу, на виклик негайно виїхали вибухотехніки та представники інших профільних служб.

“Під час перевірки повідомлення правоохоронці встановили причетність до події 29-річного уродженця Донецької області. Наразі поліцейські проводять із затриманим першочергові слідчі дії та з’ясовують мотиви й причини його вчинку”, - уточнюється у повідомленні.

Зібрані відомості за цим фактом були внесені до ЄРДР, відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від двох до шести років.

Як повідомлялося, на Запоріжжі правоохоронці оголосили про підозру мешканцю області, який систематично повідомляв про псевдомінування різних установ, для чого використовував більше 35 електронних скриньок.

Фото з сайту 7sky.kiev.ua