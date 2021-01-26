У столиці затримали «мінера» Центрального вокзалу

У столиці затримали «мінера» Центрального вокзалу

Укрінформ
Столична поліція затримала громадянина, який неправдиво повідомив про мінування залізничного вокзалу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Уточнюється, що у вівторок о 16:20 до столичної поліції надійшла інформація про замінування Центрального залізничного вокзалу, на виклик негайно виїхали вибухотехніки та представники інших профільних служб.

“Під час перевірки повідомлення правоохоронці встановили причетність до події 29-річного уродженця Донецької області. Наразі поліцейські проводять із затриманим першочергові слідчі дії та з’ясовують мотиви й причини його вчинку”, - уточнюється у повідомленні.

Зібрані відомості за цим фактом були внесені до ЄРДР, відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від двох до шести років.

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Як повідомлялося, на Запоріжжі правоохоронці оголосили про підозру мешканцю області, який систематично повідомляв про псевдомінування різних установ, для чого використовував більше 35 електронних скриньок.

 Фото з сайту 7sky.kiev.ua

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