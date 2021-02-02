Суд відправив під домашній арешт «мінера» столичних станцій метро і ТРЦ

«Мінеру» столичних станцій метро і ТРЦ праовохоронці повідомили про підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Про це у Телеграмі інформує Київська міська прокуратура, передає Укрінформ.

“За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 7 повідомлено про підозру 25-річному киянину за фактом здійснення серії неправдивих повідомлень про замінування станцій столичного метрополітену та ТРЦ”, - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що упродовж листопада 2020 року невідомий неодноразово повідомляв на гарячу лінію «102» про замінування станцій метро «Хрещатик», «Площа Льва Толстого», «Майдан Незалежності», а також торгово-розважальних центрів столиці.

У ході проведених оглядів із залученням кінологічної та вибухотехнічної служб ГУНП у місті Києві вибухових пристроїв та вибухонебезпечних речовин на вказаних об’єктах виявлено не було.

“У результаті вжитих необхідних слідчих (розшукових) дій правоохоронці встановили особу «мінера». Наразі установлена його причетність до шести епізодів”, - уточнюється у повідомленні.

Тож за місцем проживання 25-річного чоловіка були виявлені мобільні телефони та сім-картки, за допомогою яких він робив повідомлення про замінування.

“Чоловіку судом обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту”, - поінформували у прокуратурі.

Наразі перевіряється причетність підозрюваного до аналогічних правопорушень. За вчинене йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Як повідомляв Укрінформ, столична поліція затримала громадянина, який неправдиво повідомив про мінування залізничного вокзалу.