Кличко запевняє, що ТРЦ у Гостиному дворі не буде

Київський міський голова Віталій Кличко запевнив, що у випадку передачі будівлі Гостиного двору в комунальну власність громади столиці жодних ТРЦ в будівлі не буде.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Кличко заявив на засіданні Київради.

"Ніяких торгівельних центрів ми не плануємо. Ми багато разів обговорювали з Києво-Могилянською академією, яка знаходиться поряд, ми обговорювали з громадськістю і там - повинен бути громадський простір, там повинні бути музейні експозиції... У нас велика кількість експонатів руйнується вже багато років лежить в Українському домі", - сказав Кличко.

За його словами, Гостиний двір має стати однією з перлин Києва.

"Я переконаний, що в історичному центрі Подолу повинен бути громадський простір, повинна бути зона відпочинку, зона культурна, і ми готові взятися за це", - додав він.

Кличко також звернувся до уряду завершити передачу Гостиного двору громаді міста.

Як повідомляв Укрінформ, Київська міська рада підтримала звернення до Кабінету Міністрів щодо невідкладної передачі будівлі Гостиного двору в комунальну власність громади столиці.

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Київський міський голова Віталій Кличко підтримує створення Музею сучасного мистецтва як у будівлі Гостиного двору, так і на інших "придатних" локаціях.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко звернувся до Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з ініціативою щодо передачі Гостиного двору в Києві на баланс міністерства.