У Софії Київській сьогодні вшанують пам’ять великої княгині Інгігерди-Ірини

23 лютого минає 970 років з дня смерті й поховання княгині київської Інгігерди-Ірини – шведської принцеси, яка стала дружиною великого князя київського Ярослава Мудрого.

В Національному заповіднику «Софія Київська» відбудуться заходи із вшанування її пам’яті, передає Укрінформ, з посиланням на повідомлення пресслужби Міністерства культури та інформаційної політики.

«Зокрема у Софійському соборі біля саркофага Ярослава Мудрого відправиться панахида. У Будинку митрополита відбудеться лекція кандидата історичних наук Олени Ясинецької. «Правда і міфи про Інгігерду Шведську – велику княгиню Русі-України», що проллє світло на маловідомі сторінки життєпису Інгігерди та розвіє міфи про її ототожнення зі св. Анною Новгородською. Також у Будинку митрополита пройде виставка-презентація портретів князя Ярослава Мудрого та княгині Інгігерди-Ірини авторства відомого сучасного художника Артура Орльонова», - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, у заходах візьме участь Митрополит Київський і всієї України, Предстоятель Православної Церкви України Епіфаній та Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Швеції в Україні п. Тобіас Тиберг.