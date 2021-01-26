Бійця ММА Марину Мороз нагороджено орденом княгині Ольги ІІІ ступеня

Марина Мороз – єдина жінка з України, яка виступає в UFC.

Першу українку у UFC (найпрестижніший у світі промоушен зі змішаних єдиноборств) відзначено державною нагородою. Указом Президента України Марину Мороз нагороджено орденом княгині Ольги ІІІ ступеня, повідомляє Укрінформ.

«Мені дуже приємно, це був великий сюрприз для мене. Дякую всім, хто в мене вірить і підтримує», - поділилася емоціями Марина після того як дізналася про нагороду.

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Марина Мороз, яка є амбасадором Parimatch, вже протягом п’яти років виступає в UFC, де провела низку яскравих поєдинків, завдяки яким завоювала любов вболівальників. Їй належить рекорд за кількістю ударів у 3-раундному поєдинку найлегшої ваги – 139 за бій.

Одне з найвідоміших своїх селфі Марина зробила після поєдинку, в якому отримала серйозне розсічення. Тоді в лікарні вона раділа перемозі та позувала з прапором України.