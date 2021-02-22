Київ — шостий у рейтингу міст світу з найбруднішим повітрям

У Києві зафіксовано один з найвищих показників забруднення повітря у світі.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані порталу Iqair, який відслідковує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

Станом на 10:30 столиця України була на шостому місці в рейтингу, на першому — Красноярськ (Росія).

Індекс Києва становить 158 при нормі 50. Рівень забруднення повітря в столиці характеризується як «дуже шкідливий». При такому рівні атмосферного забруднення людям із захворюваннями органів дихальної системи радять одягати респіратори, в приміщеннях закривати вікна і включати очищувачі повітря, а також уникати спортивних занять на повітрі.

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Як повідомлялося, в Києві 19 лютого було зафіксовано один з найвищих показників забруднення повітря в світі.