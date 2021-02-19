Київ - четвертий день поспіль у десятці міст світу з найбруднішим повітрям
Укрінформ
У Києві зафіксовано один з найвищих показників забруднення повітря у світі.
Як повідомляє Укрінформ, про це свідчать дані порталу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.
Станом на 9:15 столиця України була на 8 місці в рейтингу, на першому опинився Лахор (Пакистан).
Індекс Києва становить 157 при нормі 50. Рівень забруднення повітря в столиці характеризується як «дуже шкідливий». При такому рівні атмосферного забруднення людям із захворюваннями органів дихальної системи радять одягати респіратори, у приміщеннях закривати вікна і включати очищувачі повітря, а також виключити спортивні заняття на повітрі.
Як повідомлялося, в Києві 18 лютого було зафіксовано один з найвищих показників забруднення повітря у світі.