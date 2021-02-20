Київ очікує великого потепління - чистять зливостоки і готують чергових
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Укрінформ
У зв’язку з прогнозованим потеплінням гідрослужби розпочали роботу в посиленому режимі.
Про це повідомляє КК «Київавтодор».
Як зазначається, від снігу очищають решітки зливостоків, понижені місця. Триває розчищення оглядових колодязів та обстеження колекторів.
До роботи залучено 96 працівників спеціалізованих гідробригад і 241 працівник бригад з ручного прибирання, працює 45 одиниць спецтехніки.
Під час посилення відлиги у місцях можливих підтоплень розпочнеться чергування дорожньої служби.
У КК «Київавтодорі» просять водіїв не залишати авто у крайніх смугах доріг, аби працівники гідробригад і бригад ручного прибирання могли оперативно розчистити решітки зливостоків.
Як повідомляв Укрінформ, найближчими днями температура в столиці буде плюсовою - вдень до 5°.
Фото: КК «Київавтодор».