Київ очікує великого потепління - чистять зливостоки і готують чергових

У зв’язку з прогнозованим потеплінням гідрослужби розпочали роботу в посиленому режимі.

Про це повідомляє КК «Київавтодор».

Як зазначається, від снігу очищають решітки зливостоків, понижені місця. Триває розчищення оглядових колодязів та обстеження колекторів.

До роботи залучено 96 працівників спеціалізованих гідробригад і 241 працівник бригад з ручного прибирання, працює 45 одиниць спецтехніки.

Під час посилення відлиги у місцях можливих підтоплень розпочнеться чергування дорожньої служби.

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У КК «Київавтодорі» просять водіїв не залишати авто у крайніх смугах доріг, аби працівники гідробригад і бригад ручного прибирання могли оперативно розчистити решітки зливостоків.

Як повідомляв Укрінформ, найближчими днями температура в столиці буде плюсовою - вдень до 5°.

Фото: КК «Київавтодор».