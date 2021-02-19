«Температурні гойдалки» в Україні: від 20° морозу до 10° тепла

В Україні у найближчі дні прогнозують потепління, але зима ще не відступає – температура коливатиметься від 20° морозу до 10° тепла.

У суботу, 20 лютого, очікується хмарна погода без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Температура вдень місцями підніметься до 5° тепла, повідомляє Укрінформ з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

«20 лютого хмарно з проясненнями. У західних областях вночі та вранці помірний сніг (в Карпатах місцями значний сніг), подекуди ожеледь, туман; на решті території без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с», - йдеться в повідомленні.

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Температура вночі в західній частині становитиме 5-10° морозу (на крайньому заході близько 0°), на решті території 12-17° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті до 5° тепла; на півночі Лівобережжя вночі близько 20° морозу, вдень 2-7° морозу.

У Києві та Київській області 20 лютого без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі у столиці 12-14° морозу, вдень 1-3° морозу; по області вночі 12-17° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Впродовж 21-22 лютого синоптики прогнозують в Україні мінлива хмарність, на сході та північному сході країни невеликий сніг, на решті території без опадів. На дорогах ожеледиця; у південно-західній частині місцями туман.

Температура вночі 1-6° морозу (на Прикарпатті, 21 лютого і у східних, північно-східних областях 5-10° морозу), вдень 0-5° тепла, на Закарпатті, 22 лютого у південно-західній частині 5-10° тепла.

У столичному регіоні 21-22 лютого без опадів, на дорогах ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.

У наступні два дні, 23-24 лютого, в Україні, за прогнозами синоптиків, без істотних опадів, лише на сході та північному сході країни невеликий сніг. Температура на півдні та заході країни вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла; на решті території вночі 5-10° морозу, вдень 0-5° морозу, на північному сході та сході країни вночі 10-15°, вдень 5-10° морозу.

У Києві 23-24 лютого обіцяють без істотних опадів. Температура вночі 5-10° морозу, вдень 0-5° морозу.

Упродовж 25-26 лютого в Україні, згідно з орієнтовним прогнозом, очікується суха погода, температура вночі 2-8° морозу, вдень 0-5° тепла, на сході та північному сході вночі 10-15° морозу, вдень 1-6° морозу; у західних областях вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла.

27 лютого - 1 березня невеликий мокрий сніг та дощ; температура вночі від 4° морозу до 2° тепла, вдень 0-6° тепла, на заході та півдні 3-9° тепла.