У нідерландського дипломата в Києві вкрали велосипед

У центрі Києва у співробітника Посольства Нідерландів в Україні невідомі викрали велосипед.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сторінку в Фейсбук першого секретаря Посольства Нідерландів в Україні Лодевейка Смура (Lodewijk Smoor).

"Його велосипед востаннє бачили перед Національним антикорупційним бюро в понеділок. Всі, хто це бачив, повідомте мені", - написав дипломат.

У коментарях до свого посту він повідомив, що дипломат, у якого викрали велосипед, подав заяву в поліцію.

Читайте також: Під час штурму Конгресу вкрали ноутбук у спікера Палати представників

Як повідомляв Укрінформ, столичні правоохоронці затримали зловмисника, який забирав гаджети у дітей. Ним виявився раніше судимий за скоєння крадіжки та шахрайства 31-річний киянин, який звільнився з місця позбавлення волі в жовтні минулого року. Телефони зловмисник збував у ломбардах або продавав в місцях стихійної торгівлі. Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.