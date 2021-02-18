У Києві відбулася хода пам‘яті на честь героїв Небесної Сотні

У центрі Києва відбулися заходи на вшанування пам‘яті героїв Небесної Сотні.

Як передає кореспондент Укрінформу, священники Православної церкви України відслужили у Михайлівському Золотоверхому монастирі панахиду за загиблими учасниками Революції гідності.

Хода пам’яті у Києві / Фото: Євген Любімов, Укрінформ

"Ми не можемо дозволити собі забути Революцію гідності і подвиг героїв Небесної сотні. Вони пожертвували життям заради нашої свободи. Тепер нам треба жити і трудитися так, щоб їх жертва не була даремною. Зробити все, щоб ці події не просто залишилися статистичною згадкою в історії, а щоб справді докорінно змінили майбутнє нашої держави", – сказав насельник Михайлівського Золотоверхого монастиря архімандрит Лаврентій (Живчик).

Після цього кількасот людей з прапорами України та «Правого сектору» пройшли Михайлівською площею, вулицею Трьохсвятительською, Європейською площею, Кріпосним провулком, Інститутською вулицею до алеї Героїв Небесної Сотні.

До них приєдналися кількадесят білорусів, які прийшли вшанувати пам‘ять свого співвітчизника Михайла Жизневського, що загинув 22 січня 2014 року.

Учасники ходи скандували "Слава Україні — Героям Слава", "Жыве Беларусь", інші патріотичні гасла.

Хода завершилась покладанням квітів до стели з фотографіями загиблих і запаленням лампадок.

Як повідомлялося, 18-21 лютого 2014 року у Києві відбулися найжорсткіші протистояння між силовиками та учасниками Революції гідності.