У Києві через аварію на водогоні обмежили рух на двох вулицях

У Києві через порив на водопроводі обмежено рух трамваїв і автотранспорту на вул. Гната Хоткевича і Попудренка.

Як передає Укрінформ, про це з посиланням на КК "Київавтодор" повідомляє пресслужба Київміськдержадміністрації.

"Через аварію на інженерних комунікаціях ПрАТ АК «Київводоканал» обмежено рух трамваїв і авто на вул. Гната Хоткевича і вул. Попудренка", - йдеться у повідомленні.

При цьому уточнюється, що на вул. Попудренка, 52 стався порив на водопроводі, внаслідок чого підтоплено вулиці Попудренка і Гната Хоткевича.

На місці працює техніка і бригади ШЕУ Деснянського району, які прибирають лід. Ремонтом водопровідної мережі займається ПрАТ АК «Київводоканал».