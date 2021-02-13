У Києві за добу - 320 випадків коронавірусу, 12 хворих померли
Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова віталій Кличко у Телеграмі.
«+320 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 131 867)», - написав він.
За даними мера, захворіли за добу 180 жінок віком від 20 до 99 років; 124 чоловіка віком від 18 до 80 рокiв; 8 дівчаток віком від 6 до 15 років та 8 хлопчиків від 2 до 17 років.
Померли від коронавірусу минулої доби 12 пацієнтів. Загалом у столиці від початку пандемії 2 504 летальних випадки.
Госпіталізували за добу 44 пацієнти. Одужали – 1872. Загалом подолали коронавірус 86 719 жителів Києва.
Найбільше випадків захворювання за добу виявили в Дарницькому та Дніпровському районах (по 71), Деснянському (36) та Святошинському (26).
Як повідомлялося, станом на 13 лютого в Україні лабораторно підтверджено 1 268 049 випадків COVID-19, з них за добу – 5 182.