У Києві за добу - 320 випадків коронавірусу, 12 хворих померли

У Києві станом на 13 лютого зареєстровано 131 867 випадків коронавірусу, з них 320 – за останню добу.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова віталій Кличко у Телеграмі.

«+320 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 131 867)», - написав він.

За даними мера, захворіли за добу 180 жінок віком від 20 до 99 років; 124 чоловіка віком від 18 до 80 рокiв; 8 дівчаток віком від 6 до 15 років та 8 хлопчиків від 2 до 17 років.

Померли від коронавірусу минулої доби 12 пацієнтів. Загалом у столиці від початку пандемії 2 504 летальних випадки.

Госпіталізували за добу 44 пацієнти. Одужали – 1872. Загалом подолали коронавірус 86 719 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання за добу виявили в Дарницькому та Дніпровському районах (по 71), Деснянському (36) та Святошинському (26).

Як повідомлялося, станом на 13 лютого в Україні лабораторно підтверджено 1 268 049 випадків COVID-19, з них за добу – 5 182.