У Кличка сказали, коли відкриють школи і садки

Столичні школи та дитячі садки запрацюють з понеділка, 15 лютого.

Як передає Укрінформ, про це повідомив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко в ефірі "Україна 24".

"Станом на цей час поки що говоримо про те, що школи та садочки з понеділка будуть працювати. Дистанційний режим було введено тільки на два дні", - сказав Бондаренко.

Водночас він наголосив, що остаточне рішення буде прийнято сьогодні, 12 лютого, до кінця дня.

За його словами, у мерії також не виключають можливість продовження таких обмежень.

"Якщо ми будемо розуміти і будемо мати відповідні рекомендації стосовно різкого зниження температури, снігопаду...звичайно що можемо продовжити такий дистанційних режим. Але поки таке рішення не прийнято", - підкреслив столичний чиновник.

Як повідомлялося, через негоду в Києві закриють школи та дитсадки 11 та 12 лютого.