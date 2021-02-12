У Кличка сказали, коли відкриють школи і садки
Як передає Укрінформ, про це повідомив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко в ефірі "Україна 24".
"Станом на цей час поки що говоримо про те, що школи та садочки з понеділка будуть працювати. Дистанційний режим було введено тільки на два дні", - сказав Бондаренко.
Водночас він наголосив, що остаточне рішення буде прийнято сьогодні, 12 лютого, до кінця дня.
За його словами, у мерії також не виключають можливість продовження таких обмежень.
"Якщо ми будемо розуміти і будемо мати відповідні рекомендації стосовно різкого зниження температури, снігопаду...звичайно що можемо продовжити такий дистанційних режим. Але поки таке рішення не прийнято", - підкреслив столичний чиновник.
Як повідомлялося, через негоду в Києві закриють школи та дитсадки 11 та 12 лютого.