У Києві за добу - 335 випадків COVID-19, 11 хворих померли

​​За минулу добу кількість виявлених хворих на коронавірус становила 335.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському (80), Деснянському (71) та Дарницькому (48) районах», - повідомив він.

За його словами, до лікарень столиці госпіталізували 42 пацієнти. Одужали за минулу добу 623 людини. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 131 199. Коронавірус подолали 83 307 жителів. За період пандемії у столиці 2484 летальних випадків від вірусу.

В Україні станом на 11 лютого лабораторно підтверджено 1 258 094 випадки COVID-19, з них за добу – 5 039.