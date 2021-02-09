Земельна ділянка для Укркінохроніки: у МКІП кажуть, що питання зняли з порядку денного Київради

Міністерство культури та інформаційної політики домоглося зняття з порядку денного Київської міської ради питання про відведення «Укркінохроніці» у постійне користування земельної ділянки у м. Києві по вул. Коновальця, 18.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МКІП.

«МКІП продовжить тримати на контролі питання виділення земельної ділянки університету ім. Карпенка-Карого та «Укркінохроніці», які згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів відносяться до сфери управління міністерства. Завдання міністерства – врахувати інтереси між усіма суб’єктами, що знаходяться за вказаною адресою», - ідеться в повідомленні.

Як нагадали у пресслужбі, МКІП неодноразово зверталося до Київського міського голови та депутатів Київради з вимогою не допустити надання у постійне користування «Укркінохроніці» земельної ділянки, на якій розміщений один з корпусів Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. МКІП наголошувало, що відведення у постійне користування має здійснюватися між усіма суб’єктами, що знаходяться за вказаною адресою.