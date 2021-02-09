На станції метро «Контрактова площа» не працюватиме вестибюль

Один із вестибюлів станції київського метро «Контрактова площа» не працюватиме з 9 до 13 лютого через заміну турнікетів.

Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури Київміськдержадміністрації , передає Укрінформ.

"Вестибюль №2 станції метро «Контрактова площа» (вихід до вулиць Верхній і Нижній Вал) не працюватиме з 9 до 13 лютого у зв’язку із встановленням нових турнікетів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на станції встановлять нові контрольно-пропускні пункти, що підтримують усі сучасні способи оплати проїзду: QR-квиток, Kyiv Smart Card, картку киянина та безконтактну банківську картку.

Також цей вид контрольно-пропускних пунктів є антивандальним і застосовується в європейських метрополітенах.