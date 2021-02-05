Кличко розповів, які дороги відремонтують у столиці цього року

Цього року в столиці капітально відремонтують кілька транспортних магістралей, а також велику кількість вулиць.

Як передає Укрінформ, про це Київський міський голова Віталій Кличко сказав в ефірі телеканалу «Україна 24», повідомляє пресслужба КМДА.

«У місті Києві 1667 кілометрів доріг. Більше тисячі кілометрів ми відремонтували за минулі роки. На дороги, де роблять капітальний ремонт, гарантія 5 років. І якщо на них з’являються якісь пошкодження, то підрядник за свій власний кошт виправляє недоліки. Але залишилася ще велика кількість доріг, які не ремонтували дуже довго. У нас запланована реконструкція багатьох доріг цього року. Зокрема, це і закінчення ремонту проспекту Степана Бандери. Буде оновлено кілька ділянок Великої кільцевої. Також оновимо проспект Героїв Сталінграда, вулицю Милославську та багато інших об’єктів», – повідомив Кличко.

Він підкреслив, що столиця минулого року недоотримала понад 5 мільярдів гривень через кризу, спричинену пандемією коронавірусу. Але місто знаходить можливості, аби продовжувати оновлення доріг. «Капітальний ремонт дороги – це не тільки заміна асфальтового покриття. Це – і ремонт тротуарів та зупинок. Це – нове освітлення. Повна заміна всіх комунікацій. Це великий комплекс робіт. Ми також використовуємо нові технології. Нові суміші асфальтобетону, щоб покриття витримувало великі навантаження. Ми робимо все, аби транспортна інфраструктура міста відповідала європейським нормам», – підкреслив мер Києва.

Як повідомлялося, у 2020 році в столиці відремонтували 134 об‘єкти дорожньої інфраструктури, оновлювали мости і шляхопроводи.