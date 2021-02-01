На мосту біля метро «Нивки» - гарантійний ремонт

На шляхопроводі біля станції метро «Нивки» виконують гарантійний ремонт.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє КК «Київавтодор».

"На шляхопроводі біля станції метро «Нивки» фахівці КП «Київавтошляхміст» виявили дефекти захисного шару балок прогонової будови. Одразу ж представники КП «Київавтошляхміст» і КК «Київавтодор» звернулись до компанії-підрядника, яка капітально ремонтувала об’єкт, та до компанії-проєктувальника", - йдеться у повідомленні.

Приватна компанія, яка ремонтувала шляхопровід, у рамках гарантійних зобов’язань виконає ремонт балок із дефектами.

Зазначається, що у межах першочергових протиаварійних робіт вже встановлено захисний екран. Найближчим часом підсилять балки, встановлять тимчасові додаткові опори. Також проведуть ретельне обстеження.

Після надання проєктних рішень, за сприятливих погодних умов, будуть виконані основні ремонтні роботи. Рух на шляхопроводі обмежувати не планують.

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Раніше у ЗМІ повідомлялося, що на мосту на столичних Нивках з'явилася тріщина.