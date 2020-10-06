Мер Києва Віталій Кличко відкрив проїзд двома оновленими шляхопроводами - на перетині вулиці Богатирської та Оболонського проспекту і на перетині вулиці Богатирської та проспекту Степана Бандери.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба міського голови.

«Відсьогодні повністю відкрито рух ще двома оновленими шляхопроводами. Хочу зазначити, що нам довелося фактично наново зводити опорні конструкції цих шляхопроводів. Бо, побудувавши понад 30 років тому, їх жодного разу не ремонтували», - наголосив Кличко.

Він зазначив, що на об’єктах здійснили бетонування нових конструкцій, облаштували сучасну гідроізоляцію. Влаштували кілька шарів асфальту, на який підрядник дає гарантію на нього на 5 років. А також встановили нову систему вуличного освітлення та нову огорожу.

«Зазначу, що завдяки якісному ремонту і застосуванню сучасних технологій, термін експлуатації конструкцій шляхопроводів буде мінімум 35 років. Нагадаю, що навесні цього року ми капітально оновили ще два шляхопроводи на вулиці Богатирській. Хочу наголосити, що ми комплексно підходимо до ремонту транспортних вузлів у всіх районах міста, - зазначив мер столиці. - На цьому магістральному напрямку, крім цих шляхопроводів, вже відремонтували: частину проспекту Степана Бандери на ділянці від проспекту Оболонського до Північного мосту, шляхопровід на перетині проспекту Степана Бандери і проспекту Героїв Сталінграда, пішохідний міст на проспекті Степана Бандери», - підкреслив він.

Кличко відкрив проїзд двома оновленими шляхопроводами на вулиці Богатирській / Фото: kiev.klichko.org

Він також повідомив, що за останні роки в Києві капітально відремонували 24 моста та шляхопроводи. На 31 об’єкті – зробили середній ремонт.

«Тобто, загалом ми оновили вже 55 мостів і шляхопроводів. Такого масштабного оновлення інфраструктури столиця не бачила десятиліттями. І ми продовжуємо над цим працювати», - заявив Кличко.

Як повідомлялося, столична влада отримала погодження від держави на проєктування мосту Патона і найближчим часом розпочнуться роботи з його реконструкції.