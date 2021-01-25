На станції метро «Харківська» замінять старі турнікети

Вестибюль №1 станції метро «Харківська» не працюватиме з 26 по 29 січня включно. Буде проведена заміна старих турнікетів.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА у Фейсбуці.

"Нові контрольно-пропускні пункти, які встановлюють, підтримують усі сучасні способи оплати проїзду, зокрема: QR-квиток, Kyiv Smart Card, Картку Киянина та безконтактну банківську картку", - йдеться у повідомленні.

За даними "Київського метрополітену", такі турнікети вже працюють на станціях «Площа Льва Толстого», «Сирець» та «Героїв Дніпра». Також цей вид контрольно-пропускних пунктів є антивандальним та застосовується у європейських метрополітенах.

Як повідомляв Укрінформ, станція «Героїв Дніпра» з новими сучасними турнікетами запрацювала у звичайному режимі