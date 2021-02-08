Київ увесь день чистять від снігу

Дорожники та бригади комунальників з ручного прибирання працюють на вулицях столиці в посиленому режимі.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграмі та опублікував відео про те, як прибирають сніг у місті.

«Дорожники та бригади комунальників із ручного прибирання працюють на вулицях столиці в посиленому режимі. Як прогнозували синоптики, в Києві сильно сніжить, і найближчими днями негода не відступить. Міська влада зверталася до водіїв, за можливості, залишити автівки вдома та скористатися громадським транспортом. А тих, хто таки виїхав, закликали не паркувати авто на узбіччях доріг та в недозволених місцях. На жаль, не всі дослухалися. А це ускладнює роботу дорожніх служб із прибирання міста», – наголосив Кличко.

Він зазначив, що і дорожники, і комунальники продовжують працювати. З ночі на вулицях столиці розчищають сніг понад 450 одиниць спецтехніки та понад 60 бригад з ручного прибирання.

Мер нагадав, що спостерігати в режимі онлайн скільки снігоприбиральної техніки та де саме працює зараз у Києві, можна на інтерактивній мапі на сайті КМДА: https://clean.kyivcity.gov.ua .

Він зазначив, що в’їзд великогабаритного транспорту до столиці тимчасово обмежений.

"Ще раз звертаюся до водіїв: скористайтеся громадським транспортом, не виїжджайте в місто приватними авто! Бережіть себе та не ускладнюйте ситуацію на дорогах і роботу снігоприбиральної техніки», – закликав Кличко.

У КМДА повідомляють, що у вівторок 9 лютого в Києві утримаються складні погодні умови: хуртовини, ожеледиця, вночі – значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності – жовтий).

Удень також триватиме незначний сніг, вітер південно-східний із переходом у північно-західний, температура вночі 7-9 морозу, вдень – 2-4° морозу.

Як повідомляв Укрінформ, у зв’язку із сильними снігопадами з 15:00 8 лютого в’їзд великогабаритного транспорту до столиці тимчасово обмежений.