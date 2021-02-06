У Києві за добу від COVID-19 одужали вшестеро більше, ніж захворіли

У Києві за добу від COVID-19 одужали вшестеро більше, ніж захворіли

Укрінформ
У Києві за добу зафіксовано 212 нових випадків захворювання на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграмі.

"+212 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 130 039)", - написав Кличко.

Серед нових хворих на COVID-19 - 124 жінки віком від 19 до 92 років, 81 чоловік віком від 19 до 85 рокiв, дві дівчини по 17 років та п'ять хлопчиків від 7 до 14 років.

За інформацією мера, за минулу добу зафіксовано 12 летальних випадків від вірусу (загалом 2426). Госпіталізовано 27 пацієнтів.

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Водночас за добу 1328 осіб подолали коронавірус (загалом 79 141).

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили у Дніпровському (54), Дарницькому (48) та в Деснянському (40) районах.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 5 лютого, зафіксували 4 310 нових випадків COVID-19, летальних випадків - 129.

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