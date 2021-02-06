У Києві за добу від COVID-19 одужали вшестеро більше, ніж захворіли

У Києві за добу зафіксовано 212 нових випадків захворювання на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграмі.

"+212 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 130 039)", - написав Кличко.

Серед нових хворих на COVID-19 - 124 жінки віком від 19 до 92 років, 81 чоловік віком від 19 до 85 рокiв, дві дівчини по 17 років та п'ять хлопчиків від 7 до 14 років.

За інформацією мера, за минулу добу зафіксовано 12 летальних випадків від вірусу (загалом 2426). Госпіталізовано 27 пацієнтів.

Водночас за добу 1328 осіб подолали коронавірус (загалом 79 141).

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили у Дніпровському (54), Дарницькому (48) та в Деснянському (40) районах.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 5 лютого, зафіксували 4 310 нових випадків COVID-19, летальних випадків - 129.