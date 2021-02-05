У Києві за добу – 321 випадок COVID-19

За минулу добу в столиці виявили ще 321 випадок захворювання на коронавірус. Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

«За минулу добу - 321 хворий на коронавірус в нашому місті, на жаль, померли 10 людей. Усього за період пандемії в столиці 2 414 летальних випадків від коронавірусу. Підтверджених випадків захворювання в столиці - 129 827», - повідомив Кличко.

За його словами, серед тих, хто захворів: 180 жінок віком від 18 до 85 років і 6 дівчаток від 1 до 17 років, а також 134 чоловіки віком від 18 до 87 років і один хлопчик 11 років. Захворіли, зокрема, 15 медиків. Одужала за добу 1841 людина. Усього коронавірус подолали 77 813 тисяч мешканців столиці, зазначив Кличко.

Він підкреслив, що найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 80, Деснянському – 75, Дарницькому – 56 випадків. Крім цього, до лікарень столиці госпіталізували 32 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Заповненість ліжок в комунальних медзакладах – майже 26%, додав мер.

«У стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 1023 хворих на коронавірус, з них три дитини. 711 пацієнтів - у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 845 людей. Під апаратами ШВЛ – 25 хворих», - поінформував він.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 4 лютого, зафіксували 4923 нових випадки COVID-19, летальних - 158.