Смертельна ДТП на столичній Кільцевій: таксисту загрожує до 10 років

Столичні слідчі завершили досудове розслідування стосовно таксиста, який скоїв ДТП на Кільцевій дорозі, внаслідок якої загинули дві жінки.

Про це йдеться у повідомленні Поліції Києва, передає Укрінформ.

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо чоловіка, який смертельно травмував двох жінок на зупинці громадського транспорту.

Дорожньо-транспортна пригода сталася у листопаді минулого року. До чергової частини поліції Києва надійшло повідомлення про те, що водій таксі «Хюндай Соната» не впорався з керуванням та в’їхав у припаркований біля зупинки автомобіль «Хюндай Елантра».

Після зіткнення легковик «Хюндай Соната» змінив траєкторію руху в напрямок зупинки громадського транспорту, де перебували чотири людини. Внаслідок події двоє жінок загинули, а двоє - отримали тілесні ушкодження.

Правопорушника затримали на місці. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі він перебуває у слідчому ізоляторі.

За скоєне водію таксі загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до трьох років.

Обвинувальний акт щодо водія скеровано до Святошинського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Як повідомляв Укрінформ, у Запоріжжі водій маршрутного таксі в'їхав у електроопору. Постраждали 14 пасажирів. Сам водій втік із місця пригоди.