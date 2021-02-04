Смертельна ДТП на столичній Кільцевій: таксисту загрожує до 10 років
Про це йдеться у повідомленні Поліції Києва, передає Укрінформ.
Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо чоловіка, який смертельно травмував двох жінок на зупинці громадського транспорту.
Дорожньо-транспортна пригода сталася у листопаді минулого року. До чергової частини поліції Києва надійшло повідомлення про те, що водій таксі «Хюндай Соната» не впорався з керуванням та в’їхав у припаркований біля зупинки автомобіль «Хюндай Елантра».
Після зіткнення легковик «Хюндай Соната» змінив траєкторію руху в напрямок зупинки громадського транспорту, де перебували чотири людини. Внаслідок події двоє жінок загинули, а двоє - отримали тілесні ушкодження.
Правопорушника затримали на місці. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі він перебуває у слідчому ізоляторі.
За скоєне водію таксі загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до трьох років.
Обвинувальний акт щодо водія скеровано до Святошинського районного суду міста Києва для розгляду по суті.
Як повідомляв Укрінформ, у Запоріжжі водій маршрутного таксі в'їхав у електроопору. Постраждали 14 пасажирів. Сам водій втік із місця пригоди.