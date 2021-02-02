У Запоріжжі маршрутка в'їхала у стовп, 14 постраждалих

У Запоріжжі водій маршрутного таксі в'їхав у електроопору. Постраждали 14 пасажирів. Сам водій втік із місця пригоди.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на ГУНП у Запорізькій області .

"Працівники поліції встановили, що водій автобуса Mercedes-Benz 412D, 1987 року народження, здійснюючи регулярні міські пасажирські перевезення, під час руху по проїжджій частині вулиці Бородінської у місті Запоріжжі, виїхав за межі проїжджої частини та скоїв наїзд на електроопору. Внаслідок аварії 14 пасажирів автобуса з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості госпіталізували до міської лікарні… Водій з місця аварії втік. Наразі вживаються заходи щодо встановлення його місце знаходження", - повідомили в поліції.

За інформацією правоохоронців, після надання медичної допомоги 13 із постраждалих були відпущені додому.

За даним фактом слідчим відділення розслідування злочинів у сфері транспорту відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

На подію відреагував голова ОДА Олександр Старух.

"Керівників автопідприємств і контролюючих органів запрошую на серйозну розмову в облдержадміністрацію 4 лютого", - написав він у Фейсбуці .

Фото: Національна поліція