На Луганщині перекинулася вантажівка, що везла 26 тонн мазуту у Щастя

Як передає Укрінформ, про це повідомила у Фейсбуці начальник Відділу комунікації поліції Луганщини Тетяна Погукай.

«Вчора, 31 січня, на автодорозі Т 13-06 км 41+600 сполученням «Сєвєродонецьк-Новоайдар» на околиці смт Новоайдар перекинулася вантажівка. Під час перекидання автомобіля на узбіччя вилилась частина мазуту. Наслідки події були ліквідовані працівниками ДСНС», - йдеться в повідомленні.

Поліцейські попередньо встановили, що 58-річний водій вантажівки DAF з причепом перевозив понад 26 тонн мазуту із міста Дніпро до Щастинської ТЕС, однак «не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, внаслідок чого сталося перекидання вантажівки».

Внаслідок ДТП водій отримав тілесні ушкодження.

На водія вантажного автомобіля поліцейськими складено адміністративний матеріал за ст.124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна).