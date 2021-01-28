На Полтавщині перекинулася машрутка з пасажирами, є травмовані

На Полтавщині поліція встановлює обставини ДТП з мікроавтобусом на автодорозі «Суми-Пирятин», внаслідок якої травми отримали дві жінки.

Про це інформує відділ комунікації поліції Полтавської області, передає Укрінформ.

“ДТП сталася 28-го січня близько 9-ї ранку на автодорозі «Суми-Пирятин», поблизу села Галяве Лубенського району. За попередньою інформацією, водій мікроавтобусу «Mercedes Sprinter», 1991 року народження, рухаючись за маршрутом «Суми-Київ», виїхав за межі проїзної частини, де допустив перекидання транспортного засобу на лівий бік”, - йдеться у повідомленні.

У поліції поінформували, що на момент ДТП в салоні мікроавтобуса перебувало 13 пасажирів, з яких дві жінки отримали травми.

Наразі на місці аварії працює слідчо-оперативна група поліції, вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.

Фото: ДСНС