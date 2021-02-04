У Львові п'яний поліцейський скоїв ДТП

У Львові 39-річний співробітник одного з територіальних підрозділів поліції області, перебуваючи за кермом у нетверезому стані, спричинив зіткнення з іншим автомобілем.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Як поінформували в поліції, ДТП сталася 3 лютого близько 19.00 на вулиці Угорській у Львові. Попередньо встановлено, що поліцейський за кермом автомобіля Skoda не дотримався бокового інтервалу та зіткнувся з автомобілем Кіа, яким керував 43-річний мешканець Львова. У результаті ніхто не постраждав.

Також встановлено, що водій Skoda керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

Поліцейські склали адміністративні протоколи за ст.124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) та ст. 130 (Керування транспортним засобом особою, яка перебуває у стані алкогольного сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

«За фактом вчинення співробітником поліції дорожньо-транспортної пригоди та керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння призначено службове розслідування, за результатами якого він буде звільнений з поліції», - зазначив начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Василь Віконський.