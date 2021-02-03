У Києві ліквідували конвертцентр з обігом близько 300 мільйонів гривень

Державна фіскальна служба припинила діяльність «центру мінімізації платежів до бюджету», який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки з переведення безготівкових коштів у готівку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна фіскальна служба України.

«Правоохоронці встановили, що група осіб протягом 2017-2020 років через підконтрольні «транзитно-конвертаційні підприємства» та підприємства з ознаками «фіктивності» надавала послуги з конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівкову, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки», - йдеться у повідомленні.

Останні перераховували безготівкові грошові кошти на рахунки підприємств підконтрольних правопорушникам за нібито придбані товарно-матеріальні цінності (роботи чи послуги), які в свою чергу формували незаконний податковий кредит за рахунок власних підприємств-імпортерів.

Надалі незаконно «проконвертована» готівка разом із підробленими первинними документами передавалась «вигодонабувачам». Вартість подібних послуг складала 9-10% від проконвертованої суми.

Аби приховати незаконну діяльність організатори конвертцентру використовували 9 СГД.

Задля оперативного та всебічного розслідування було створено 20 мобільних слідчо-оперативних груп, якими на підставі ухвал районного суду м. Києва проведено 27 обшуків.

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В результаті проведення слідчих дій правоохоронці вилучили документальні підтвердження протиправної діяльності, електронні носії, бухгалтерську документацію СГД з ознаками «транзитності» та «фіктивності», чорнові записи та понад 2 млн гривень готівки.

Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів протягом 2017-2020 років із використанням реквізитів «транзитно-конвертаційних підприємств» склав близько 300 млн гривень. Ймовірні втрати бюджету - понад 50 млн гривень. Досудове розслідування триває.