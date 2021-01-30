У Києві за добу від COVID-19 померли 14 пацієнтів, понад 2,1 тисячі одужали

У Києві за минулу добу виявили 341 хворого на COVID-19, померли - 14 пацієнтів.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова у Телеграмі.

«Померли 14 людей. Усього коронавірус забрав життя 2349 киян», - поінформував мер.

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 128 174.

Захворіли за добу: 193 жінки віком від 19 до 89 років; 131 чоловік віком від 22 до 89 років; 9 дівчаток віком 1 до 17 років та 8 хлопчиків від 3 до 15 років. Також серед нових хворих і 15 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували за добу 50 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 2 129 людей. Усього коронавірус подолали 67 851 житель Києва, підкреслив Кличко.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі – 85, у Дарницькому — 64 та в Подільському районі – 42 випадки.

Як повідомлялося, Україні станом на 30 січня лабораторно підтверджено 1 216 278 випадків COVID-19, з них за добу – 4 685.