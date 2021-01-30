В армії за добу - 60 інфікувань коронавірусом

У Збройних силах України за минулу добу, 29 січня, зареєстрували 60 нових випадків COVID-19. Усього наразі хворіють 733 військових.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Командування Медсил ЗСУ.

"Станом на 10.00 30 січня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 733 особи. Всього за час пандемії одужало 14 773 особи, летальних випадків 43. На ізоляції перебуває 146 осіб. За минулу добу зареєстровано 60 нових випадків COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що 17 осіб із числа нових хворих госпіталізовані. Стан здоров’я хворих задовільний, призначено необхідне лікування.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 30 січня лабораторно підтвердили 1 216 278 випадків коронавірусу, з них за минулу добу 4 685 нових.