Найвищі COVID-показники - на Буковині, у Запорізькій та Миколаївській областях

Станом на 30 січня найвищі показники захворюваності на COVID-19 зафіксовано в Чернівецькій, Запорізькій та Миколаївській областях.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Чернівецькій області - 305,7 на 100 тис. населення, Запорізькій області - 246,3, у Миколаївській області - 238,9.

Середній показник захворюваності на Середній показник захворюваності на COVID-19 по Україні - 161,7 на 100 тис. населення. У Києві цей показник становить 211,5.

Найнижчий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Кіровоградській - 48,0 на 100 тис. населення.

Як повідомлялося, в Україні станом на 30 січня лабораторно підтверджено 1 216 278 випадків COVID-19, з них за добу - 4 685.