У Києві встановлюють нові дорожні знаки

У Києві на Подільському узвозі, вулицях Богомольця, Шовковичній та Великій Васильківській встановили нові дорожні знаки 1.40 "Зміна покриття".

Як передає Укрінформ, про це заявив директор Департаменту транспортної інфраструктури Валентин Осипов, повідомляє пресслужба КМДА.

"Столичні вулиці та дороги мають різне покриття, що за певних умов провокує аварійні ситуації. Та й у всій Україні фактично немає жодної дороги, на якій би не змінювався тип покриття. Різка зміна дорожнього покриття, особливо за погіршення погодних умов, може спричинити ДТП. Київська міська влада розробила та ініціювала включення знаку 1.40 до Правил дорожнього руху. Побачивши такий знак, водій має знизити швидкість", – зауважив Осипов.

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За його словами, ділянки з різним дорожнім покриттям є аварійно небезпечними, адже мають різний коефіцієнт зчеплення та різну ступінь деформації. Це може призвести до втрати водієм контролю над автомобілем. Тепер водії будуть завчасно попереджені про зміну покриття під колесами автомобіля.

Схожі знаки діють і на території Євросоюзу, наприклад, у Латвії. У латвійських ПДР існує знак 273.10 "Зміна покриття дороги", який використовується при з’їзді з асфальтобетонного або цементобетонного покриття на ґрунтовку і навпаки.