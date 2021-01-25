В урядовому кварталі посилили заходи безпеки – чергують поліція і Нацгвардія

Київська поліція разом з бійцями Національної гвардії заступили на посилене чергування в урядовому кварталі столиці для недопущення порушень громадського порядку під час проведення запланованих акцій у центрі міста.

Про це інформує пресслужба МВС, передає Укрінформ.

«Сьогодні у центральній частині Києва анонсовано проведення масових акцій, зокрема і під будівлею Верховної Ради України та іншими органами державної влади. Задля забезпечення публічної безпеки та порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що організатори заходів анонсували проведення ходи до владних установ. У зв’язку з цим, як уточнюється, можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці.

Читайте також: В урядовому кварталі затримали чоловіка зі зброєю

У МВС закликали автомобілістів завчасно планувати свої маршрути руху з урахуванням цієї інформації.

Водночас правоохоронці закликають організаторів та учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та карантинних обмежень і не порушувати громадський порядок.

Як повідомлялося, на 25 січня у Києві було анонсовано декілька акцій: на Грушевського, неподалік Верховної Ради - пацієнтський мирний пікет "Два кроки болю" на підтримку проєкту Закону #4553 про регулювання медичного канабісу; на 13:30 - акція протесту біля Офісу Президента "Привітай Президента платіжкою" у день народження Президента Володимира Зеленського, біля Офісу Президента; на 18.00 - хода пам'яті з ушанування перших загиблих Героїв Небесної Сотні.2021 (початок - від Лядських воріт (на Майдані Незалежності)).