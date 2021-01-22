В урядовому кварталі затримали чоловіка зі зброєю

В урядовому кварталі столиці правоохоронці затримали чоловіка з бойовим пістолетом та ножем.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає Укрінформ.

«Під час несення служби по охороні громадського порядку співробітники полку поліції особливого призначення № 2 помітили автомобіль «Шкода», який заїхав на охоронювану територію. Працівники поліції вирішили перевірити транспортний засіб, водієм якого виявився 48-річний уродженець Миколаївської області.

Під час перевірки чоловік зізнався правоохоронцям про наявність в автівці зброї, проте дозвільні документи на неї він не пред’явив», - ідеться у повідомленні.

У салоні іномарки правоохоронці виявили предмет схожий на бойовий пістолет та набої до нього, а також ніж. Небезпечні предмети вилучили для направлення на експертизу.

Чоловіка затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці з’ясовують походження вилучених предметів.

За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Фото: kyiv.npu.gov.ua