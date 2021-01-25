У «Борисполі» вилучили в іноземця два центнери брендового одягу

В пункті пропуску Міжнародного аеропорту «Бориспіль» прикордонники, працівники СБУ та митниці виявили спробу завезти до України велику кількість брендових речей.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на ДПСУ.

Інформація про можливе правопорушення надійшла від працівників оперативно-розшукового відділу окремого контрольно-пропускного пункту «Київ».

«Під час оформлення пасажирів авіарейсу з Туреччини правоохоронці вивели із загального потоку громадянина Азербайджану. Під час огляду його валіз виявили понад 200 кг товарів відомих торгових марок без відповідного декларування. Найімовірніше, іноземець сподівався на удачу та думав, що перевірці він не підлягатиме», - ідеться в повідомленні.

У «Борисполі» вилучили велику партію брендового одягу / Фото: dpsu.gov.ua

Як зазначається, ретельно напаковані у валізах куртки, штани, сумки, постільна білизна та багато інших речей - під марками таких брендів як Louis Vuitton, Prada, Moncler, Pierre Cardin, - вилучені встановленим порядком.

На іноземця складено матеріали про порушення митних правил.