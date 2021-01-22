У Києві активісти провели акцію солідарності з білорусами

У День Соборності України під будівлею посольства Білорусі активісти провели акцію солідарності з білоруським народом.

Як передає кореспондент Укрінформу, в заході взяли участь кілька десятків осіб.

Вони тримали плакати: «Незалежність є свобода. Білорусь, пам’ятай свою історію. Поважай свої традиції, бережи свою незалежність», «Росія: геть руки, Білорусь наша».

Учасники акції наголосили, що Білорусь має розуміти наслідки «подарунків Путіна». Вони зауважили, що співпраця з Кремлем лише поглиблює залежність від нього. До прикладу останній транш допомоги Мінську було спрямовано на виплату боргів Білорусі. Також активісти наголошували на ризику російської агресії проти Білорусі в разі поглиблення співпраці.

Під посольством Білорусі прямо зараз проходить акція «Українці і білоруси разом проти «русского мира»



Відео: Сергій Нужненко pic.twitter.com/jOuV5waV5z — Радіо Свобода (@radiosvoboda) January 22, 2021

З посольства ніхто до мітингувальників не вийшов. Жодних інцидентів не було.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві протягом останніх місяців пройшло вже кілька акцій на підтримку білоруського народу. Зокрема, 13 грудня пройшла колона українських і білоруських активістів, які вимагали припинення насильства правоохоронних органів проти мирних демонстрантів.

Фото: Павло Багмут