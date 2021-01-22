У підземному переході на Майдані обвалилася частина стелі
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Укрінформ
У підземному переході на Майдані Незалежності в Києві поблизу одного з виходів зі стелі впала частина підвісної конструкції, постраждалих немає.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.
"Причини інциденту з’ясовуються. На місці працюють представники КП ШЕУ Шевченківського району", - йдеться у повідомленні.
У підземному переході на Майдані обвалилася частина стелі / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ
Один із входів у перехід на Майдані Незалежності тимчасово закрито.