Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Причини інциденту з’ясовуються. На місці працюють представники КП ШЕУ Шевченківського району", - йдеться у повідомленні.

У підземному переході на Майдані обвалилася частина стелі / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

Один із входів у перехід на Майдані Незалежності тимчасово закрито.

Капітальний ремонт переходу на Майдані Незалежності здійснювали ще у 2002 році, повідомили у пресслужбі КМДА в Телеграмі.

"Підвісну стелю облаштовували до Євро-2012 за кошти інвесторів. Роботи виконувала приватна підрядна організація", - йдеться у повідомленні.