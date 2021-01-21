У Києві вшанували «кіборгів» та запалили свічки пам’яті

У шосту річницю виходу кіборгів з Донецького аеропорту, оборона якого тривала 242 дні, на Михайлівській площі в столиці відбулося вшанування українських захисників.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Активісти та побратими з червоних та жовтих лампадок виклали символічне зображення вежі Донецького аеропорту, яка стала символом незламності українських воїнів.

Раніше рідні й близькі кіборгів зібралися у Михайлівському соборі, аби панахидою вшанувати пам’ять загиблих. Під молитву архієрея УПЦ Агапія присутні запалили свічки за спокій душ полеглих.

Як повідомляв Укрінформ, фінальна фаза протистояння в аеропорту розпочалася 13 січня 2015 року, коли після масованих артилерійських та танкових обстрілів з боку терористів завалилася диспетчерська вежа аеропорту. Того ж дня бойовики висунули «кіборгам» ультиматум залишити аеропорт або загинути. «Кіборги» вибрали бій і відтоді зіткнення в аеропорту вже не вщухали. 19 січня бойовики підірвали другий поверх нового терміналу, а 20 січня була здійснена спроба прориву до нового терміналу донецького аеропорту групи командира 90-го батальйону О.Кузьміних.

Як повідомляли військові, це була спланована операція з відбиття аеропорту, яка зазнала фіаско. Її кінцевою метою було звільнення підвалу та верхніх поверхів нового терміналу від бойовиків. Операція закінчилась трагічно. В ніч на 20 січня, скориставшись коротким перемир’ям для вивезення вбитих та поранених, бойовики замінували будівлю й другим вибухом зруйнували її остаточно. Зруйновані стіни летовища накрили останніх захисників і лише тоді українські військові відійшли до інших будівель аеропорту та навколишніх населених пунктів, де продовжували утримувати позиції. Уночі 21 січня 2015 року кількома групами ”кіборги” залишили новий термінал – цей об’єкт був повністю зруйнований і не придатний для оборони.

На Михайлівській площі в Києві вшанували «кіборгів» та запалили свічки пам’яті / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

За офіційними даними, кількість загиблих військовослужбовців ЗС України, які обороняли Донецький аеропорт, становить 109 осіб, поранених – 446, безвісті зниклих– 6.