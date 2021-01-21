У ЗСУ вшановують пам’ять «кіборгів»

З нагоди шостої річниці з дня, коли офіційно було оголошено про вихід сил АТО з Донецького аеропорту, в 93-й бригаді Холодний Яр відбулося вшанували полеглих «кіборгів» - оборонців ДАПу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба бригади у Фейсбуці.

У вступній промові ТВО командира 93-ї бригади Холодний Яр підполковник Іван Войтенко відзнчачив, що захисники Донецького аеропорту прославилися на весь світ і стали еталоном військовослужбовця.

У 93 бригаді «Холодний Яр» вшанували полеглих «кіборгів» - оборонців ДАПу / Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

«Оборона Донецького аеропорту стала еталоном хоробрості, витривалості й підготовленості наших підрозділів. І завдяки новинам з аеропорту армійці, що обороняли інші ділянки фронту, відчували тоді піднесення й жагу до перемоги», - сказав Войтенко.

Загиблих «кіборгів» вшанували хвилиною мовчання, а почесна варта виконала символічні постріли у повітря на їхню честь. Також підполковник Войтенко подякував військовослубовцям, які пройшли аеропорт і продовжують служити в Збройних Силах та передають новим поколінням армійців свій досвід.

У свою чергу капелан отець Олександр зазначив: «Кожного разу ми збираємося для вшанування пам’яті кіборгів з величезною подякою до них. А найбільшим проявом подяки є наша молитва. Адже ті, кого вже немає в живих, потребують Божого милосердя, щоб осягнути вічність».

Також покладанням квітів до пам’ятного знаку на території 79-ї окремої десантно-штурмової бригади та поминальною панахидою вшанували пам’ять захисників Донецького аеропорту у Миколаєві.

Разом з тим, через карантинні заходи відмовилися від проведення ходи памяті, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні ми вшановуємо пам'ять наших побратимів-десантників, які брали активну участь в обороні Донецького аеропорту. Покладаємо квіти та схиляємо голови біля памятника на території 79-ї Миколаївської окремої десантно-штурмової бригади та біля меморіального комплексу "Струни пам'яті". Також пом'янемо наших побратимів під час панахиди в Кафедральному соборі Касперівської ікони Божої Матері Православної церкви України», - сказав голова ГО «Асоціація учасників та інвалідів АТО» Ілля Шполянський.

Як повідомляв Укрінформ, фінальна фаза протистояння в Донецькому аеропорту розпочалася 13 січня 2015 року, коли після масованих артилерійських та танкових обстрілів з боку терористів завалилася диспетчерська вежа аеропорту. Того ж дня бойовики висунули «кіборгам» ультиматум залишити аеропорт або загинути. «Кіборги» вибрали бій, і відтоді зіткнення в аеропорту вже не вщухали. 19 січня бойовики підірвали другий поверх нового терміналу, а 20 січня була здійснена спроба прориву до нового терміналу донецького аеропорту групи командира 90-го батальйону О. Кузьміних. Зі слів військових, це була спланована операція з відбиття аеропорту, яка зазнала фіаско. Її кінцевою метою було звільнення підвалу та верхніх поверхів нового терміналу від бойовиків. Операція закінчилась трагічно. В ніч на 20 січня, скориставшись коротким перемир’ям для вивезення вбитих та поранених, бойовики замінували будівлю й другим вибухом зруйнували її остаточно. Зруйновані стіни летовища накрили останніх захисників, і лише тоді українські військові відійшли до інших будівель аеропорту та навколишніх населених пунктів, де продовжували утримувати позиції. Уночі 21 січня 2015 року кількома групами ”кіборги” залишили новий термінал – цей об’єкт був повністю зруйнований і не придатний для оборони.

За офіційними даними, кількість загиблих військовослужбовців ЗСУ, які обороняли Донецький аеропорт, становить 109 осіб, поранених – 446, безвісті зниклих– 6.