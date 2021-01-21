День Соборності: які заходи пройдуть у Києві

У Києві до Дня Соборності України, який відзначають 22 січня, відбудеться низка урочистостей.

Як передає Укрінформ, план заходів розробили у Київській міській державній адміністрації.

Згідно з ним, 22 січня за участю керівництва держави та представників міської влади відбудеться церемонія покладання квітів до пам’ятників Тарасу Шевченку та Михайлові Грушевському.

Райдержадміністрації Києва також проводитимуть тематичні заходи з нагоди Дня Соборності України.

У бібліотеках міста проводяться книжкові та ілюстративні виставки, огляди літератури та інші просвітницькі заходи.

Протягом місяця в навчальних закладах столиці проводяться тематичні акції та проєкти за участю дітей та учнівської молоді в онлайн-форматі.

Із 22 січня до 5 лютого в Державному архіві м. Києва триватиме виставка архівних документів «До річниці прийняття ІV Універсалу Української Центральної Ради». Протягом усього року на сайті архіву триватиме виставка архівних документів «До Дня Соборності України» та «До 100-річчя проголошення незалежності Української Народної Республіки».

Усі заходи проводитимуть із дотриманням протиепідемічних вимог.