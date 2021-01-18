Біля Південного вокзалу відкрили цілодобовий пункт обігріву

Біля Південного залізничного вокзалу в Києві розгорнули цілодобовий пункт обігріву.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Біля Південного залізничного вокзалу розпочинає роботу цілодобовий пункт обігріву. Керівництво вокзалу виділило окреме приміщення, де можна зігрітися, випити гарячого чаю та відпочити. Про це повідомили у Департаменті соціальної політики", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що відсьогодні пункт обігріву буде працювати в окремому приміщенні під паркінгом біля вокзалу «Південний».

У пункті обігріву встановлено сидіння для 30 осіб. Є стіл, чайник, чай, печиво, три обігрівачі. У приміщенні також працюють туалети, є водопостачання.

Наразі встановлюються інформаційні таблички та маркування зі вказівниками, як пройти до пункту. Також місце знаходження закладу можна дізнатися у чергового по вокзалу.

Фото: kyivcity.gov.ua