У Києві «плавлять» сніг канадські машини

Сніг із доріг та тротуарів столиці прибирають із використанням мобільних снігоплавильних установок, кожна з яких плавить до 60 тонн снігу за годину.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграмі.

"Цими днями комунальники посилено прибирають сніг з доріг та тротуарів столиці. Раніше сніг вивозили за межі Києва. Та 2 роки тому столиця, першою в Україні, придбала 2 мобільних снігоплавильних установки «TRECAN 60-PD» виробництва Канади", - зазначив мер.

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За його словами, один такий комплекс плавить до 60 тонн снігу за годину. Завдяки використанню такої спецтехніки місто економить гроші на пальному, і швидше прибирає сніг з київських доріг.

Як повідомляв Укрінформ, у столичному регіоні 17 січня холодна без опадів погода з температурою у Києві вночі 18-20°, вдень 13-15° морозу. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. По області вночі 17-22°, місцями до 25° морозу, вдень 11-16° морозу.