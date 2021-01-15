На дорогах Києва - затори
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Google Maps.
У заторах стоять, зокрема, проспект Перемоги, проспект Валерія Лобановського, Велика окружна дорога, Голосіївський проспект, а також вулиці: Вадима Гетьмана, Жилянська, Олени Теліги, Олександра Довженка та Грушевського. Крім цього, затори утворилися, на вулиці Глибочицькій та Січових Стрільців.
Також ускладнено рух біля станцій метро: "Контрактова", "Поштова", "Либідська", "Лук'янівська", "Театральна", "Палац України", "Святошин" та "Нивки".
На лівому березі ускладнений рух спостерігається поблизу станцій метро "Чернігівська", "Бориспільська" та "Осокорки". Також на лівому березі утворилися затори на проспекті Миколи Бажана.
Рух ускладнено на Південному мосту на мосту Метро та на мосту Патона в бік правого берега.
Як повідомляв Укрінформ, у Києві упродовж всієї ночі працювало 413 одиниць спеціалізованої техніки КК «Київавтодор».