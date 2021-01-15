На дорогах Києва - затори

На дорогах Києва зранку спостерігаються значні затори й ускладнення руху.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Google Maps.

У заторах стоять, зокрема, проспект Перемоги, проспект Валерія Лобановського, Велика окружна дорога, Голосіївський проспект, а також вулиці: Вадима Гетьмана, Жилянська, Олени Теліги, Олександра Довженка та Грушевського. Крім цього, затори утворилися, на вулиці Глибочицькій та Січових Стрільців.

Також ускладнено рух біля станцій метро: "Контрактова", "Поштова", "Либідська", "Лук'янівська", "Театральна", "Палац України", "Святошин" та "Нивки".

На лівому березі ускладнений рух спостерігається поблизу станцій метро "Чернігівська", "Бориспільська" та "Осокорки". Також на лівому березі утворилися затори на проспекті Миколи Бажана.

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Рух ускладнено на Південному мосту на мосту Метро та на мосту Патона в бік правого берега.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві упродовж всієї ночі працювало 413 одиниць спеціалізованої техніки КК «Київавтодор».