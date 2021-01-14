Через снігопад у Києві - уже понад півтори сотні ДТП

У столиці в четвер, 15 січня, зареєстрували 159 дорожньо-транспортних пригод, які сталися через снігопад.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на повідомлення столичної поліції у Телеграмі.

«Сьогодні у столиці йде сніг, інтенсивні опади. Станом на 19:00 годину 14 січня 2020 у місті Києві зареєстровано 159 повідомлень про ДТП. Патрульні у посиленому режимі опрацьовують ДТП та оперативно відновлюють рух», - йдеться у повідомленні.

Снігопад у Києві/Фото: Євген Котенко, Укрінформ

На дорогах міста працюють 185 одиниць спецтехніки та понад 400 осіб із бригад з ручного прибирання, які здійснюють обробку доріг та тротуарів протиожеледними засобами. Патрульна поліція закликає водіїв під час погіршення погодних умов бути максимально обережними, пильними й не відволікатися від кермування.

Як повідомляв Укрінформ, у низці областей України з 13 січня йдуть снігопади (висота покриву 5-15 см), пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, а з 15-16 січня по всій країні - значне зниження температури.