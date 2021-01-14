У Києві уже почали обробляти дороги й тротуари протиожеледними засобами

У столиці Київавтодор розпочав превентивну обробку доріг і тротуарів протиожеледними засобами. Загалом готові до роботи 544 одиниці спецтехніки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київавтодору у Фейсбуці.

«Дорожня служба готова до погіршення погодних умов. Маємо 544 одиниці спецтехніки. Завчасно розпочали превентивну обробку доріг і тротуарів, які знаходяться на балансовому утриманні», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, за прогнозом синоптиків, у Києві очікується сильний сніг вдень 14 січня. Також очікується значне зниження температури . Удень 14 січня до -4°C, а вночі проти 15 січня – до -11°C. Упродовж 16-18 січня вдень прогнозують до -15°C, вночі до -20°C.

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Київавтодор протиожеледними засобами обробляє підйоми, спуски, покриття із бруківки, мости і шляхопроводи. Дорожники використовують рідкі хлориди, сіль і піщано-соляну суміш. Водіїв закликають бути обачними на дорозі.